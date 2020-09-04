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حريق مهول في غابة “ملوسة” في ضواحي طنجة يستنفر السلطات- فيديو

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يونس الميموني 0 تبليغ

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شهدت غابة ملوسة في طنجة، مساء اليوم الجمعة، حريقا مهولا، قرب منطقة سبت الزينات.

الحريق الذي اندلع في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، أتى على عدة هكتارات وسط الغابة، وشوهد حضور مكقف لعناصر الوقاية المدنية.

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 وبحسب ما عاين “اليوم 24″، تمت الإستعانة بـ6 شاحنات لإطفاء الحريق، التي وجدت صعوبة في التنقل إلى مكان الحريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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