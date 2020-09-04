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شهدت غابة ملوسة في طنجة، مساء اليوم الجمعة، حريقا مهولا، قرب منطقة سبت الزينات.
الحريق الذي اندلع في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، أتى على عدة هكتارات وسط الغابة، وشوهد حضور مكقف لعناصر الوقاية المدنية.
وبحسب ما عاين “اليوم 24″، تمت الإستعانة بـ6 شاحنات لإطفاء الحريق، التي وجدت صعوبة في التنقل إلى مكان الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول في غابة “ملوسة” في ضواحي طنجة يستنفر السلطات- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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