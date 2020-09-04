رسميا.. حارس “الأسود” يغادر “ليغا” ويتعاقد مع فريق تركي

تعاقد فريق هاتاي سبور التركي بشكل رسمي مع حارس المنتخب الوطني وفريق مالقا الاسباني منير المحمدي بموجب عق يمت لموسمين مع خيار تمديد العقد لموسم آخر.

وكشفت صحيفة “مالقا اليوم” أن المحمي انفصل بشكل نهائي مع مالقا بع مغارته لمقر تجمع الفريق، يوم الثلاثاء الماضي، والتحاقه بتركيا للتعاقد مع فريق هاتاي سبور بعد تتويجه بلقب “زامورا” لأحسن حارس ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لبطولة الجارة الشمالية للمغرب.

والتحق المحمدي، المزداد يوم 10 ماي 1989، بفريق مالقا آواخر سنة 2018 قاما من فريق نومانسيا، ونشر الفريق الأندلسي تدوينة كتب فيها “المحمي والفريق يعلنان انفصالهما.. شكرا لاحترافيتك وحظ سعيد في المستقبل”.