قنصلية المغرب بأنفيرس البلجيكية توضخ بخصوص الظرف البريدي الـ”مسموم”

كشفت القنصلية العامة للمملكة، بأنفيرس البلجيكية، حقيقة الظرف البريدي الذي خلق حالة من الاستنفار، جراء احتوائه على مادة بيضاء اللون غير معروفة.

وأوضحت القنصلية، في بلاغ لها، أنه مباشرة بعد التوصل بالظرف البريدي، عملت على ربط الاتصال بالشرطة المحلية، التي قالت إنها حلت بسرعة إلى مقر القنصلية بالمدينة البلجيكية للقيام بالتحريات اللازمة.

وشدد البلاغ ذاته، على كون التحليلات الضرورية للمادة البيضاء في المختبرات، أكدت أن الظرف لا يحتوي على مواد سامة، وأن المادة البيضاء لا تشكل خطرا على صحة الإنسان، مبرزا في السياق ذاته أن الأبحاث جارية لمعرفة مصدر الطرد المذكور وكذا الملابسات التي دفعت إلى إرساله إلى القنصلية المغربية.

وأشاد البلاغ بروح المسؤولية والالتزام اللذان عبرت عنهما الأطر العاملة بالقنصلية وكذا الحس الوطني الذي عبر عنه أفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة، مبرزا أن القنصلية تزاول عملها وتقدم خدماتها للمواطنين في ظروف عادية وبشكل طبيعي.