إشبيلية الإسباني يتعاقد مع حارس “الأسود” مقابل 4 ملايين أورو لـ 4 سنوات

أنهى فريق إشبيلية الاسباني مفاوضاته مع فريق خيرونا بهدف التعاقد بشكل نهائي مع الحارس المغربي ياسين بونو، الذي قاد الممثل الأول لعاصمة الأندلس إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن إشبيلية تعاقد مع بونو مقابل 4 ملايين أورو لمدة 4 مواسم حتى سنة 2024.
ولفث بونو الأنظار في مسابقة “أوروبا ليغ” نتيجة المستوى الكبير الذي ظهر به، والذي كان حاسما في تعبي الطريق أمام إشبيلية للفوز بثاني أمجد الكؤوس في القارة العجوز بعد “التشامبينزليغ”.
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