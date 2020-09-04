ميسي يكشف تفاصيل أزمته مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قوله إنه كان يريد بالفعل الرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن الانهيار الذي مر به النادي كان سبب هذا القرار.

وذكر ميسي، خلال حواره لموقع "جول" العالمي "عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل، كانت حالة من الدراما القاسية، وبدأت الأسرة بالكامل في البكاء، وأولادي لا يريدون مغادرة برشلونة، ولا تغيير المدارس".

وأضاف "لقد نظرت إلى الأمام، حيث أريد التنافس على أعلى مستوى، والفوز بالألقاب، والمنافسة على دوري الأبطال، ويمكنك الفوز أو الخسارة؛ لأنها بطولة صعبة للغاية، لكن عليك أن تنافس".

وتابع "الانهيار ضد روما وليفربول وبايرن ميونخ دفعني إلى التفكير في هذا القرار الذي أردت تنفيذه، وكنت متأكدًا من أن لي الحرية في الرحيل، والرئيس بارتوميو قال دائمًا إنني في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت سأبقى أم لا".

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وأوضح "الآن هم يتشبثون بحقيقة أنني لم أبلغهم قبل 10 حزيران/يونيو، رغم إننا في 10 من الشهر نفسه كنا ننافس على لقب الليغا وفي وسط أزمة فيروس كورونا الرهيب الذي أثر على الموسم".

ونوه "الآن سأستمر في النادي لأن الرئيس أخبرني أن الطريقة الوحيدة للرحيل هي دفع 700 مليون يورو وهذا مستحيل، وكانت هناك طريقة أخرى وهي المحكمة، ولن أذهب أبدًا إلى المحكمة ضد برشلونة، لأنه النادي الذي أحبه والذي قدم لي كل شيء منذ وصولي".

وزاد "برشلونة نادي حياتي، وقضيت عمري هنا، وأعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء، ولم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة".

وعن كواليس حديثه مع أسرته، كشف "ماتيو لا يزال صغيرًا ولا يدرك ما يعنيه الذهاب إلى مكان آخر، لكن تياغو أكبر سنًا وسمع شيئا في التلفزيون وسأل، ولم أكن أريده أن يعرف أي شيء، لكنه بكى وقال دعونا لا نذهب".