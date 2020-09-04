شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة جديدة. وأوضح المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا ارتفع إلى 54713 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 1069 شخصًا.

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