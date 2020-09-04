شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يتحدون كورونا في «عيد العمال» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة أمن النقل إنها فحصت ما يقرب من 878 ألف راكب يوم الخميس، وهو أعلى رقم يومى تم تسجيله منذ تأثرت حركة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا التي تفشت في مارس الماضي.
وتعد لاس فيجاس ودنفر وأورلاندو من بين الوجهات الأكثر حجزا، وفقا لبيانات من تطبيق السفر "تريبلت".
ويخشى خبراء الصحة من أن تؤدي الزيادة في حركة السفر والتجمعات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى ارتفاع آخر في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.
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