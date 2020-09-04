شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي: إمكانية تسليم مدبري هروب «غصن» إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل
ورفض قاضي الصلح الأمريكي دونالد كابيل في بوسطن الحجج ضد تسليم مايكل تيلور المحارب القديم في القوات الخاصة الأمريكية وابنه بيتر تايلور ، وصدق على القضية لوزير الخارجية الأمريكي لتقييمها.
قال محامو تيلورز إنه لا يمكن تسليمهم لأن قانون العقوبات الياباني لا يجرم مساعدة شخص ما على "القفز بكفالة" ، وأنه لا يمكن توجيه الاتهام إليهم إلا إذا كانت السلطات اليابانية تلاحق غصن قبل فراره.
لكن كابيل رفض هذه الحجة ، قائلاً إن سلوكهم "يضعهم حرفياً في نطاق" القانون ، مما يجعل إيواء أو تمكين هروب شخص مثل غصن قد ارتكب جريمة.
ويقول المدعون الأمريكيون إن عائلة تيلور سهلت "واحدة من أكثر أعمال الهروب جرأة وتنسيقًا في التاريخ الحديث" ، مما سمح لغصن بالفرار إلى لبنان ، موطن طفولته ، الذي لا يبرم اتفاقية تسليم المجرمين مع اليابان.
وقال ممثلو الادعاء إن تيلور الأكبر ، المتخصص في الأمن الخاص ، وابنه تلقيا أكثر من 1.3 مليون دولار من غصن وأفراد أسرته مقابل خدماتهم.
وتم القبض على تايلور الأكبر ، وهو متخصص في الأمن الخاص ، وابنه في مايو بناءً على طلب اليابان واحتُجزا دون كفالة منذ ذلك الحين.
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