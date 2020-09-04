شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 21 مهاجرا والقبض على 5 عناصر إرهابية بتونس والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين اليوم، أن وحداتها بصفاقس أوقفت 16 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بجهة العامرة ، ووحدات أخرى من الأمن أوقفت 5 مهاجرين بسواحل أجيم جربة بمحافظة مدنين ،وبمنطقة وادي الظلمة بمحافظة جندوبة، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، فيما كان أحد المهاجرين بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.
وأضافت أنه صُودر من المجموعة المهاجرة مركب بحري وجهاز تحديد المواقع.
من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم بالقبض على 5 أشخاص بصفاقس وتونس وسوسة تورطوا في قضايا إرهابية.
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