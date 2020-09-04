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الإمارات ومصر تبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع شرق المتوسط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

السبت 2020/9/5 12:42 ص بتوقيت أبوظبي

بحثت الإمارات ومصر، الجمعة، العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها في كل المجالات، إضافة إلى الأوضاع بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وسامح شكري وزير الخارجية المصري.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع شكري عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، والحرص المستمر على تعزيزها.

وشدد على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد في وقت سابق رفض بلاده لأي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

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