​استئناف حركة الطيران مع روسيا ورئيس جديد للرقابة الإدارية.. أهم أحداث الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف لأهم أخبار الأسبوع الماضي.

وتتلخص أهم أحداث الأسبوع الماضي فيما يلي:

- الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح عددًا من المشروعات القومية في الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

- الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتكليف اللواء حسن عبدالشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية.

- وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية، مكونة من 22 عربة ليصل إجمالي العربات إلى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة.

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- قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني في 20/10/2020.

- إطلاق منصة "شكوتِك" المشتركة بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة.

- وزارة الدولة للإعلام تطلق مبادرة "الشخصية المصرية 2030".

- طائرة مساعدات مصرية جديدة تصل لبنان بـ550 بروتوكولًا لعلاج كورونا.

- روسيا تقرر استئناف حركة الطيران الدولي مع مصر بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.