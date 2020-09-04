محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف لأهم أخبار الأسبوع الماضي.
وتتلخص أهم أحداث الأسبوع الماضي فيما يلي:
- الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح عددًا من المشروعات القومية في الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.
- الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتكليف اللواء حسن عبدالشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية.
- وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية، مكونة من 22 عربة ليصل إجمالي العربات إلى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة.
- قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني في 20/10/2020.
- إطلاق منصة "شكوتِك" المشتركة بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة.
- وزارة الدولة للإعلام تطلق مبادرة "الشخصية المصرية 2030".
- طائرة مساعدات مصرية جديدة تصل لبنان بـ550 بروتوكولًا لعلاج كورونا.
- روسيا تقرر استئناف حركة الطيران الدولي مع مصر بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف حركة الطيران مع روسيا ورئيس جديد للرقابة الإدارية.. أهم أحداث الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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