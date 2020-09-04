​بعد تحذيرات الأرصاد.. "الري" تعلن الطوارئ للتعامل مع السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة حماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، من شأنها تجنب حدوث أي أزمات خصوصًا عقب إعلان هيئة الأرصاد احتمالية حدوث سيول مفاجئة.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إن الخطة هذه العام، استكمالًا لأعمال البناء والإصلاح للمخرات قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي الأعمال بلغت 1062 منشأة موزعة بين سدود وبحيرات توجيه وسدود إعاقة وقنوات تحويل المياه.

وأضاف خالد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من 600 منشأة جديدة، لافتًا إلى تجهيز 117 مخر سيل لاستقبال واستيعاب مياه السيول القادمة من الوديان لتلك المخرات، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل.

Advertisements

وتابع أنه يتم حاليًا عمل إصلاحات بالمخرات الأساسية التي قد تتعرض لبعض الضرر نتيجة سيول شهر مارس الماضي العنيفة، موضحًا أن إجمالي الأعمال المنتهية في الوادي وجنوب سيناء بلغت 927 مليون جنيه، لافتًا إلى أن العام المالي المنتهي، من المتوقع أن يشهد إنفاق أكثر من ملياري جنيه.

وفي ذات السياق، أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، تنفيذ المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، والتي تتضمن تنفيذ عدة مشروعات بمدينة الطور، تشمل حفر 5 بحيرات صناعية بالحواجز في أودية "الأعوج، وإسلا، وبدر، والملاحة، والتمان"، وبناء 3 سدود إعاقة في أودية "ميعر، وحبران"، من خلال الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وتابع: "أنشأت الحكومة 95 سدًا و18 بحيرة و440 خزانًا أرضيًا، منها 340 في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".