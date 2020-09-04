شهادات المريضات في واقعة اتهام الطبيب النفسي المتهم بالتحرش في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قصص مؤلمة ممزوجة بذكريات سيئة روتها سيدات حول "ا.ج" الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بضحاياه بمدينة طنطا في الغربية، وأكدت الضحايا أنه حاول استدراجهن والتحرش بهن داخل عيادته مستغلًا الظروف النفسية لهن.

طلب يفسحني وأقلع الحجاب

قالت الشاكية الأولى: "بقالي مع دكتور "أ.ج" فترة كبيرة بتردد عليه كل شهر تقريبًا، انا كنت واثقة فيه جدًا أنه شخص محترم وعمري ما حسيت أنه شخص متحرش أو مش كويس بس كان دايمًا كان يقولي أنا سندك وفى ظهرك وبحسك قريبتى واحنا عيله واحدة، وكمان السكرتيرة قالتلي حضرتك معمولك خصم على أى كشف علشان انتى من الشخصيات المهمة".

وأضافت السيدة: "وقتها فكرت علشان طالبة جامعية هو بيحاول يساعدني مثلًا أو مثلا بيعزنى، لحد ما كنت بحكيله حاجة بخصوص الحجاب وطلب منى صورة بشعري وطلب مني يفسحنى فى يوم وأكون معاه في عربيته بشعري من غير حجاب ولما قلت له أن دا ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي دا مش علاج واحنا صحاب وعيلة واحدة وأنا عاوز أخرجك، مكلمتوش تاني وخفت منه".

إيحاءات جنسية

روت الشاكية الثانية والتي رفضت ذكر اسمها: "أنا الموضوع ما تطورش معايا أوي، من أول جلسة فى وسط الكلام سألني أسئلة جريئة زي إيه يخليني أرفض أمارس الجنس مع حد وكنت شايفه أن دى صراحة زيادة عن اللزوم، وتانى جلسة طلب يشوف صورة بشعري خصوصًا أنى كنت عايزة أقلع الحجاب افتكرت أنه بيكسر حاجز الحجاب مش أكتر، و كتبلى على أدوية كنت بنام كتير مش حاسه بنفسي".

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العلاج بالأحضان

لم تنتهي قصص الاتهام بالتحرش، فقد روت سيدة ثالثة قائلة: "أنا بدأت أروح عنده لما حسيت بأعراض الاكتئاب بتتمكن مني، أول ما دخلت الأوضة قالي اقعدي على الشازلونج وقفل الباب بالمفتاح، سألته بتقفله ليه قالي علشان لو هتيعطى وحد دخل عليكي متتحرجيش، اللى عرفته بعد كده أن الفترة الأولى اللى بيتعرف فيها على الضحية بتبقى أهم فترة لأنه بيتكلم معاها كتير جدًا بحجة أنه يعرف يعالجها".

واستكملت: "من ضمن الكلام طلب مني صور بملابس مثيرة وقالي اوقفي قدام المرايا واتصوري كنوع من أنواع زيادة ثقتك فى نفسك لأن ثقتك فى نفسك كأنثى مدمرة، قولتلوا حتى لو عملت كدا واتصورت مش هبعتلك الصور".

وأضافت السيدة: بعدها قعد يقنعني بالعلاج بالاحتضان وكان عايز يعمل كدا معايا وانا رفضت وفى الفترة دي كنت على تواصل معاه دائم على الشات، لحد ما خلانى معتمدة عليه فى كل حاجة وبسألة وأخذ رأيه فى كل حاجة، وبعدين وفجأة اختفى ولما اختفى حصلي حالة اضطراب نفسي واتبهدلت أسبوعين عياط هيستيرى ورعشه مبتقفش لما كنت ببعتله رسايل كدكتور يكتبلي أدوية، مكنش بيرد وبعد وقت لقيت أصحاب ليه بيسألوني عنه أنه بيعمل معاهم كدة وبيشوف استجابه البنات لحد فين وحسب شخصية كل بنت".

وقالت الشاكية: "أدعى أنه بيحبني واتاثر بيه وأنه هيبقى ظهري وسندي وأمان، واكتشفت أنه بيقول كدا لكل البنات وفي مننا اللى قالها هتجوزك وتبقي زوجة تانية وفيه اللي قالها هطلق مراتي واتجوزك، كل دا علشان يوصل لهدفه، وياخد منها أقصى المسموح وبعدين يرميها، بعد لما يدخل من نقطة ضعفها علشان يسيطر عليها مع ملاحظة أن دا كله بيحصل فى نفس الوقت مع أكتر من واحدة".

واستكملت السيدة: "بعد أما بيزهق منها بيبلغ السكرتارية ممنوع أنها تيجي أو تاخد مواعيد لأنها اتعلقت بيه وهتعمل مشاكل ولو الحالة راحت بيطردها من عنده، الحاله اللي بتبقى رايحة تتعالج نفسيًا بتبقى ادمرت ومرت بتجربة مؤلمة وعنيفة جدآ، ودا اللى حصل معايا، ولما رفضت طلباته عرف أن دا أخرى ومنع زيارتي وتعبت جدًا بعدها لأنه سيطر على روحي ولغى كل الناس اللى حواليه لحد ما اتمكن مني".