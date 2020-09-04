سوريا: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 3 ألاف

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3041.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 127.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 17 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 698 حالة.