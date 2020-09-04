محافظ الأقصر يعتمد رصف ٨١ كيلو بالمدن والقري

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة، لبحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

تناول الاجتماع وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر في رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.

وشهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى لمحافظة، وذلك إلى جانب ما سيجري رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، ما يرفع من كفاءة الطرق الدائرية.

وأكد رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة في الخطة.