محافظ الأقصر يعتمد رصف ٨١ كيلو بالمدن والقري

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة، لبحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.
تناول الاجتماع وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر في رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.
وشهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى لمحافظة، وذلك إلى جانب ما سيجري رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، ما يرفع من كفاءة الطرق الدائرية.
وأكد رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة في الخطة.
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