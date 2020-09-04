أستاذ فلسفة: نظرية التطور بدأها "داروين" وفسرها "سبنسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة سامية عبدالرحمن، أستاذ الفلسفة المعاصرة وفلسفة القيم بجامعة عين شمس، إن العالم الشهير داروين، درس الطب وانصرف عنه ثم درس اللاهوت وانصرف عنه أيضا قبل أن يجول العالم في رحلة لمدة 5 سنوات، سجلها خلالها مشاهداته وحولها لنظرية علمية تقوم على فروض قابلة للتفنيد.

وأضافت الدكتورة سامية، في لقائها مع برنامج "المساء مع قصواء" المعروض على قناة Ten: "التطور موجود منذ أيام الفكر اليوناني، لكن ليس بنفس الصيغة التي تحدث بها داروين"، متابعة "إذا كان داروين هو من بدأ نظرية التطور في عالم الطبيعة والعلم، وفسرها هربرت سبنسر".

وأشارت سامية إلى أن داروين لم يتحدث عن الإنسان في كتابه الأول، إذ كان متخصصا في النباتات والحيوانات فقط.​