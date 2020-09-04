فرنسا تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 8975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعتبر حصيلة يومية قياسية للإصابات منذ بدء انتشار الوباء.
ويأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة يومي الخميس والأربعاء، بينماكانت الحصيلة القياسية السابقة 7578 حالة، تم تسجيلها في أواخر مارس الماضي.
وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يوم الجمعة 4671، حيث تستمر أعدادالمصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات في ارتفاع منذ 6 أيام، على الرغم من أنها لم تصل إلى المستويات القياسية المسجلة في أبريل الماضي، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 30686 شخصا، والعدد الإجمالي للمصابين 309 آلاف و156 شخصا.
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