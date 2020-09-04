عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني بالجوف

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، في هجوم شنته قوات الجيش اليمني في جبهة العلم بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية- أنالقوات شنت في ساعات مبكرة من صباح، اليوم، هجوما واسعا على مواقع المليشيا الحوثية في سلسلة جبال حويشان، تمكنت على إثره من تحرير السلسلة الجبلية، وذلك بالتزامن مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأضاف الموقع أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.
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