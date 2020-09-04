"آمن وفعّال".. منظمة الصحة العالمية تعلن شروطها بشأن لقاح كورونا 

شددت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على أنها لن تعتمد أي لقاح لا يثبت أنه آمن وفعال، وسط مخاوف بشأن الجهود المبذولة للإسراع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إحاطة عبر المجال الافتراضي إن "منظمة الصحة العالمية لن تصادق على لقاح غير فعال وغير آمن".

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة، سمية سواميناثان، إنه لا ينبغي الموافقة على توزيع لقاح لمواجهة جائحة كورونا قبل الخضوع للتدقيق الكافي وثبوت سلامته وفاعليته.

وأضافت سواميناثان في تصريحات صحفية بجنيف "لن يتم توزيع اللقاح على نطاق واسع قبل أن تثق الجهات التنظيمية والحكومات ومنظمة الصحة في استيفائه الحد الأدنى من معايير السلامة".

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، ما يعني أنه ليس مؤكدا حتى اليوم أن أحدها سيكون فعالا وآمنا.

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وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت، للصحفيين في إفادة في جنيف "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وقالت إن "المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن،" في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 25,533,540 إصابة مثبتة بكورونا في جميع أنحاء العالم، فيما أودى الفيروس بحياة 851,321 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر.

المصدر: وكالات