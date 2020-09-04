ولي العهد السعودي يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

تشهد المملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل، انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، برعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وسيتم تنظيم القمة بحسب وكالة (واس) تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، في يومي السابع والثامن من شهر تشرين الاول.

وذكرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المنظمة للقمة أنها ستُنعقد بطريقة افتراضية تماشيا مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لحماية المشاركين والحضور من المخاطر الصحية لفيروس “كورونا” المستجد.

ومن المقرر أن تتضمن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، والتي اعتمدها مؤخرا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأتي في سياق السعي لتحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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كما ستسلط القمة الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية 2030”.

وتغطي القمة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، موزعة على 4 مسارات: “نرسم عصرا جديدا”، “الذكاء الاصطناعي والحكومات”، “حوكمة الذكاء الاصطناعي”، “مستقبل الذكاء الاصطناعي”.

وستستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطاني صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السعودية، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.

“سبوتنيك”