الطاقة الذرية: إيران تجاوزت الحد المسموح به لليورانيوم بـ 10 مرات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 10:24 مساءً

تجاوزت ايران المخزون المسموح به من اليورانيوم المخصّب بعشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، وذلك بحسب ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي الوقت الذي يشير فيه الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم، فإن مخزون ايران الحالي يبلغ 2105 كلغ.

وسمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة، واشار التقرير أن إيران “سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية”، مضيفا أنه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر.

وأشار التقرير إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر ”في وقت لاحق في شهر أيلول لعام 2020 في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية“.

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ويوم الاربعاء الماضي اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، في بيان مشترك، أن إيران تقبل وصول المفتشين إلى موقعين مشبوهين، وجاء في البيان أن “إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق بشأن حل قضايا تطبيق الضمانات التي حددتها الوكالة، وقد تم تحديد مواعيد دخول الوكالة وأنشطة التفتيش”.