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رئيس محكمة أوروبية لحقوق الإنسان يكشف انتهاكات أردوغان للحريات (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة أوروبية لحقوق الإنسان يكشف انتهاكات أردوغان للحريات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 سجل أردوغان حافل  بالانتهاكات الحقوقية هذا ما أكده رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "روبرت سبانو" الذي حض الرئيس التركي على احترام سيادة القانون.

 

فبحسب صحيفة الشرق الأوسط، طالب رئيس المحكمة الحقوقية أردوغان بالالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والسجناء وشدد على أهمية سيادة القانون والديمقراطية وحماية استقلال القضاء وحرية التعبير، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" .

 

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وتحتل تركيا المرتبة الثانية في انتهاكات  حقوق الإنسان المسجلة في 2019 وتتعرض لانتقادات لاذعة بشأن اعتقال الصحفيين والسياسيين المعارضين كما تشدد حكومة أردوغان  رقابتها على الإنترنت  وتغلق محطات تليفزيون ووسائل إعلام المعارضة.

 

وعقب محاولة الانقلاب في 2016 سجنت الحكومة مئات الآلاف  وطردت أكثر من 100 ألف  من وظائفهم الحكومية وتجاوزت حملة القمع مدبري الانقلاب المزعومين فباتت تستهدف إسكات كل من يعارض أردوغان.

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