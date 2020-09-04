السفارة الإسبانية تعلن عن رحلة بحرية الأسبوع المقبل صوب الجزيرة الخضراء

أعلنت السفارة الإسبانية في الرباط عن رحلاتها البحرية المرتقبة، التي ستنطلق، يوم 12 شتنبر الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وتستهدف الرحلة المذكورة نقل الإسبانيين العالقين في المغرب، والمقيمين الدائمين في المملكة الإيبيرية، وحسب ما أوضحته السفارة نفسها، فإن الرحلة المرتقبة، ستنطلق عبر سفينة “باليريا”، بينما لاتزال الحدود المغربية مغلقة، بسبب وباء كوفيد 19.

يذكر أن وزارة الداخلية الإسبانية حددت، تاريخ 16 شتنبر موعدا لها، لسحب المغرب من قائمة البلدان، التي يسمح لمواطنيها الدخول إلى البلد، بعد الارتفاع الأخير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف موقع “سبتة تي في” أن السلطات الإسبانية استندت في قرارها إلى التوصية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوربي 2020/912، بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوربي، والرفع المحتمل لهذا التقييد، واستثنى القرار 11 دولة من بينها تونس، والصين، ورواندا.

وكانت إسبانيا قد قررت، الثلاثاء الماضي، تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بوضع ألفي عنصر من القوات المسلحة تحت تصرف المناطق.

