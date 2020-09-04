منافسة ثنائية بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع النجم السابق للوداد

كشفت تقارير إعلامية مصرية دخول فريق بيراميز المصري كطرف في المنافسة على الظفر بخدمات المهاجم أيوب الكعبي، بعدما عبر فريق الأهلي عن رغبته في التعاقد معه.

وأكدت صحيفة “الوطن سبورت” أن فريق بيراميدز عكر صفو الأجواء بين الأهلي ووكيل أيوب الكعبي، بعدما أقحم نفسه في هذا الصراع متحديا جماهيرية القلعة الحمراء بأموال مستثمريه، أملا في نيل خدمات اللاعب المغربي، لاسيما أن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع اللاعب الذي أصبح حرا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد 2020-2021.

وأبدى الكعبي، استنادا إلى المصدر ذاته، موافقة مبدئية على عرض بيراميدز، غير أنه طلب تأجيل البت الرسمي في هذا العرض، انتظارا لأي عروض أخرى قد تكون أفضل من عرض بيراميدز.