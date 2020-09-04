شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر على الانفجار.. أنقاض بيروت تنبض بالحياة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل عمال الإنقاذ التنقيب وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت لليوم الثاني، اليوم الجمعة، على أمل العثور على ناجين بعد مرور شهر كامل على الانفجار المروع الذي ألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية.

وبحلول المساء، لم يتوصل عمال الإنقاذ، ومن بينهم فريق من تشيلي، إلى تحديد موقع أي شخص بعد أن رصدت أجهزة استشعار أمس الخميس وجود نبض وأنفاس. لكنهم قالوا إنهم سيواصلون العمل في حين أن ثمة فرصة ضئيلة لنجاة أي شخص.

وقال جورج أبو موسى مدير عمليات الدفاع المدني لرويترز: "بعدنا عّم نشتغل في ظروف كتير سيئة. البناء معرض ينهار بس عّم نشتغل". وأضاف أن العملية ستستمر أثناء الليل.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية المنقذين وهم يستخدمون معدات مسح لتشكيل صور ثلاثية الأبعاد للحطام في محاولة لتحديد موقع أي إنسان على قيد الحياة. وكان هناك حانة في الطابق الأرضي قبل انهيار المبنى.