الصحة تتوقع تصاعدا بعدد الاصابات اليومية بكورونا في الأيام القادمة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسوعة والمرئية على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدأ الجائحة في العراق بسبب عدم إلتزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات وهذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات".واضافت انه "بالرغم من إلتزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الاماكن كالشوارع والاسواق والمطاعم وغيرها و بدون إتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الإرتفاع في عدد الإصابات والمتوقع أن يستمر بالتصاعد في الأيام القادمة الأمر الذي نخشى منه ان يؤدي الى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات وبالتالي إرتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الاسابيع القليلة الماضية".واوضحت الوزارة ان " كثيراً من الدول قد فتحت المرافق الحيوية بعد ان انخفضت معدلات الاصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بالاجراءات الوقائية".

واهابت الوزارة، بالمواطنين "الجدية والحزم بالإلتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصاً إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية".

