فضائح كشفها عصام تليمة عن قيادات الإخوان بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عصام تليمة القيادى الإخوانى الهارب فى فيديو جديد هجوما على قيادات الجماعة الإرهابية فى الخارج على رأسهم محمود حسين ومحمود الإيبارى، حيث اتهم تليمة محمود حسين وقيادات الجماعة بأنهم فشلة وسبب انهيار التنظيم الإرهابى. 1- وصف محمود حسين ومحمود الإيباري وقيادات الجماعة الإرهابية بالفشلة وأنهم سبب انهيار التنظيم الإرهابي 2- كشف أن قيادات الإخوان بالخارج أوصلوا رسائل خاطئة ومسيئة ليوسف القرضاوى على أنها رسائل من محمود عزت. Advertisements 3- أكد أن محمود حسين وجبهته يطلقون ما أسماهم بكتائب الذباب الإلكتروني ليسبوه ويتهمونه بأنه خان الجماعة هو وسليم عزوز وبعض العناصر بالخارج 4- اتهم قيادات الإخوان في الخارج بأنهم سبب رئيسى في أزمات الجماعة والتفكك الداخلي بها 5- كشف أنهم عينوا إبراهيم منير نائبا للمرشد ومسئول التنظيم الدولى من أجل مصالحهم، وأنهم لم يشاوره أحد فى تعيينه واختياره 6- اتهمهم بأنهم باعوا القيادى الإخوانى محمد كمال الذى قتل فى مواجهة مع الأمن وغيرهم من العناصر التى كانت موجودة بمصر.

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