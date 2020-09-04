شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يناشد الإعلام بمواجهة حروب الجيل الرابع ومحاولات استهداف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى مشروع إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة، وهو جاد في هذا المشروع، وتحقيق هذا المعنى في أن نكون أمام تفعيل حقيقى للمادة 5 من الدستور والتي تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون 50% قائمة مغلقة و50% فردى، مشيرا إلى أن نسبة المرأة 25% بما يعادل 142 للمرأة، والقائمة فيها من التجانس والتوافق من القوى السياسية في ائتلاف يضم 16 حزبا حتى الآن، وفيما يتعلق بالانتخابات الفردية فإن القوى السياسية والحزبية تدرك ذلك، ويجرى التنافس بينها وهو ما يمثل تفعيلا حقيقيا للمادة 5 من الدستور.

وأشار إلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يكون توافقياً تمثل فيه كل القوى السياسية، مؤكدا أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف الدولة المصرية ويجب مواجهتها، حيث تواجه حروب الجيل الرابع التي تتمثل في الشائعات والحرب بالوكالة ونشر الفوضى والصراعات الداخلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا والتي لها تأثير سريع، مناشدا الإعلام الوطنى أن يواجه حروب الجيل الرابع.