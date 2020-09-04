شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد على إدراك الشعب المصرى لألاعيب "الجزيرة" فى ضرب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يحيى كدواني، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قناة الجزيرة تقوم وبالتعاون مع عملاء يتقاضون أجر لمحاولة اصطياد أى حدث تعمل على تضخيمه أو فبركة الأحداث للإضرار بالاستقرار فى الدولة وذلك من خلال أسلوب إعلامى خبيث وممنهح لا يأتى بغرض البناء وإنما الإثارة بتشوهات إعلامية موجهة لضرب التوحد المصر، مبديا ثقته فى أن الشعب المصرى سينتصر على محاولات التحريض ضد مصر وضرب استقرارها ولن يتجاوب مع محاولات خداعه.

وشدد أن مصر تسير فى خطى الإصلاح الاقتصادى على طريق ثابت وملموس والجميع يتفهم أنه ضريبة سيتحملها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحا أن الشعب المصرى أتقن الدرس ولن يكرر ما سبق من الانسياق خلف بعض الشخصيات المأجورة لضرب مصر، تستهدف العبث بمقدرات البلاد تمهيدا لتدخلات أجنبية يستهدفونها ولن ينالوا ذلك، كما أن الدولة تعمل على كافة الإجراءات للتصدى لأى محاولات تسعى لضرب الأمن القومى.

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واعتبر "كدوانى" أن الجماعة والدول الراعية للإرهاب تستخدم كافة الوسائل الممكنة من أجل حشد أنصارهم للتحريض ضد مصر، ولكن فى النهاية سيذهب كل هذا التخطيط سدى وسيصفعهم الشعب المصرى بعدم الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية وأكد وقوفه بجانب بلاده لمواجهة تلك التنظيمات الإرهابية.