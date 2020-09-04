التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1750 بكورونا في المغرب.. 57% في خمس مدن- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1750 الجديدة، حيث سجلت … بالمائة منها في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 590 حالة، من بينها 480 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 210 حالة جديدة، منها 139 حالة بالقنيطرة.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 203 حالة جديدة، من بينها 122 حالة بمراكش.

وبجهة الداخلة وادي الذهب، سجلت 171 إصابة جديدة، كلها بإقليم وادي الذهب.

وبجهة درعة تافلات سجلت 139 حالة جديدة، منها 93 بالراشيدية.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 130 حالة، من بينها 41 حالة بمدينة فاس.

وبجهة الشمال سجلت 115 حالة، من بينها 60 حالة بطنجة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 96 حالة جديدة، منها 44 حالة بأزيلال.

وسجلت 44 حالة بجهة سوس ماسة، وسجلت 38 حالة بجهة الشرق، ثم 9 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وخمس حالات بجهة كلميم واد نون.

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وبلغ عدد الحالات النشطة 14830، وأصبح المعدل هو 40,8 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 180، من بينها 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1260 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 68 ألفا و605 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 188,9 صابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 4,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 52 ألفا و483 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1292 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.