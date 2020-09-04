النفط يهبط 3% بسبب انخفاض الطلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت أسعار النفط بحوالي ثلاثة بالمئة اليوم، الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/ يونيو، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة مساءً. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 40.25 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 بالمئة.

تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في آب/ أغسطس، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

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وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأميركية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ أيار/ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، دعم للأسعار.

بدأت أوبك في آب/ أغسطس تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وفقا لمسح أجرته "رويترز".