سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد المستقبلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد الدخول لمنافسة قوية مع ريال مدريد الإسباني، من أجل إبرام صفقة مستقبلية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان"، فإن مالك البي إس جي، أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي، إعجابه الشديد بإدواردو كامافينغا، لاعب وسط فريق رين.
وأضافت أن كامافينغا ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، قبل أن يبقى اللاعب مع ناديه الذي يستعد للمشاركة في دوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.
ولفتت إلى أن النادي الباريسي مستعد لمنافسة نظيره الملكي، والدخول في مزاد للفوز بصفقة كامافينغا في صيف 2021.
وذكرت الصحيفة أن كامافينغا (17 عامًا) انضم لصفوف المنتخب الفرنسي هذا الشهر، لأول مرة في مسيرته، وسيكون مرافقا في المعسكر، لثنائي ريال مدريد، فيرلاند ميندي ورافائيل فاران.
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