امانة بغداد تعلن قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت . وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع قامت بقطع نفق العامرية قطع جزئي لجانب الذهاب باتجاه مطار بغداد الدولي ( لتهذيب المسار باسلوب القشط ) من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم".



واضافت انه "سيتم القيام باعمال الصيانة الكاملة للنفق في وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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