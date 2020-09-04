اعادة افتتاح احد جانبي المجسر العنكبوتي جنوبي بغداد

وذكرت الامانة في بيان تلقته الخليج 365، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال القشط والاكساء لمقتربات المجسر العنكبوتي جنوبي بغداد وتحديداً الجانب المتوجه من الدورة باتجاه الرستمية".

واشارت الى انه "تم اعادة افتتاح المجسر امام حركة السير والمرور وجاري العمل بالجانب المعاكس من المجسر حيث سيتم افتتاحه يوم غد السبت وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".