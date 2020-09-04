إسبر يدافع عن ترامب: يكن الاحترام للجنود الأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يكن الاحترام والإعجاب للجنود الأمريكيين وقدامى المحاربين.

وحاول إسبر تهدئة الأجواء بعد أن أوردت مجلة تقريرا جاء فيه أن ترامب وصف العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا ودفنوا في أوروبا بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة مقبرة أمريكية لأنه أعتقد أن الأمر غير مهم.

وفي بيان له، ذكر وزير الدفاع الأمريكي: "الرئيس ترامب يكن كل الاحترام والإعجاب لأفراد جيشنا وقدامى المحاربين وأسرهم. ولهذا السبب يحارب من أجل رفع الأجور وزيادة التمويل لقواتنا المسلحة".

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ونفى ترامب أمس الخميس بشدة التقرير الذي أوردته مجلة أتلانتيك.

واتخذت إدارة ترامب قرارا بسحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا، متهما برلين بالتقصير في زيادة نفقاتها الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 11900 من جنودها في ألمانيا، ليصبح بذلك عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا 24 ألفا.