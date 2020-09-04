الرئيس الفلسطيني يمدد الطوارئ شهرا لمواجهة كورونا

مدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وكان عباس أعلن نهاية شهر مارس/آذار الماضي عن حالة الطوارئ لمدة شهر، ومنذ ذلك الحين يجري تمديدها شهريا لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في المناطق الفلسطينية، اعتباراً من الرابع من سبتمبر/أيلول".

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ اليوم 32 ألفا و817 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين 22 ألفا و362 حالة مع تسجيل وفيات بلغت 192 حالة.