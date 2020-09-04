سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020

الخليج 365الجمعة 2020/9/4 11:03 ص بتوقيت أبوظبي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما استقر لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر الدولار 205 جنيهات، وخلال الأسبوع الحالي صعدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني حيث بلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية مبلغ 207 جنيهات، وبلغ أدنى سعر لها 200 جنيه على مدار الأسبوع الماضية.
سعر اليورو والإسترليني
بلغ سعر اليورو 65.43 جنيه للشراء و66.75 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي السوداني، وسجل الجنيه الإسترليني 73.49 جنيه للشراء و73.86 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء سجل اليورو 235.66 جنيه والإسترليني 262 جنيه.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.
وسجل الدينار الكويتي في بنك السودان المركزي 179.21 جنيه للشراء و180.10 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 53.33 جنيه والدرهم الإماراتي 54.70 جنيه والدينار الكويتي 520 جنيه.
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