شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد داخل الإخوان.. شباب التنظيم يرفض تعيين إبراهيم منير نائب للمرشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمرد مستمر تشهده جماعة الإخوان، وغضب شديد لدى شباب الجماعة الارهابية، تخطى مرحلة الاحتواء فى التنظيم، خاصة وهو ما دعا جماعة الإخوان لإصدار بيانا تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية بإحتواء شبابها، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم التام لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.

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ونص بيان الجماعة الذى نشره موقع "العربي الحديث" على أنه " لا يخفى على أحد ما نمر به من ابتلاءات متعاقبة، وأوقات عصيبة لا يعلم مداها إلا الله حيث تعرضنا على مدار تاريخ أجدادنا لما هو أكثر من هذه الأزمات المتلاحقة، كانت هذه الابتلاءات والمحن هي سر قوتنا، ونحن الآن في مفترق طرق بين الوجود واستكمال القضية أو التشرذم".

وأضاف البيان : "في هذه الأوقات الدقيقة إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهورية بإحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة وإيصال الصورة كاملة بشأن الظروف التي صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير ليكون قائما بأعمال المرشد وهي المسئولية الصعبة التي رفض الكثيرون توليها في هذا التوقيت الحرج، وبناءا عليه فإننا نهيب بكافة الشباب على مستوى الجمهورية بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة وعدم الالتفاف حول الصف ومحاول التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولي التوفيق".