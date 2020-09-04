ألبسته الشرطة غطاء وجه واقيا، وفاة أمريكي أسود بسبب الإختناق

توفي رجل أسود في ولاية نيويورك بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه واقيا، ودفعت وجهه في إتجاه الأرض لمدة دقيقتين، حسب ما أظهر مقطع فيديو.
ووفقا لما نقلته "بي بي سي"، كان "دانيال برود" البالغ من العمر 41 عاما، يعاني مشكلات نفسية عندما أوقفته الشرطة في شهر مارس وقيدت حركته وألبسته غطاءً واقيا مصمما لحماية عناصر الشرطة من بصق الموقوفين.
يذكر أن دانيال مات في وقت لاحق جراء الاختناق، لكن قصته لم تظهر للعلن قبل أن تعلن أسرته عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.
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