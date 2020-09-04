الصحة العالمية: نأمل جميعًا في تلقي أخبار جيدة بشأن اللقاح ضد كورونا خلال أشهر

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، عن أملها في تلقي "أخبار جيدة" بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نأمل جميعا في تلقي أخبار جيدة حول اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الاشهر القريبة".

وشدد غيبريسوس مع ذلك على أن "منظمة الصحة العالمية لن تؤيد أي لقاح غير فعال وغير آمن".

وأوضح أن هناك عددا بالغا للقاحات الواعدة، مشيرًا إلى أنه "لن يتم استخدامها إلا

بعد إثبات فعاليتها وأمنها".

وفي سياق متصل، أكد مدير منظمة الصحة العالمية على ضرورة توحيد كل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن اتباع القومية في مجال اللقاح لن يؤدي إلا إلى إبطاء الرد على الجائحة.

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وصرح، في تطرقه إلى رفض بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، الانضمام إلى برنامج "COVAX"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "GAVI"، والذي يهدف إلى

مساعدات الدول النامية في شراء اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا وتوزيعه بشكل عادل: "القومية في مجال اللقاح ستطيل الجائحة.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

أكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.