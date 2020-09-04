الصحة الأردنية تسجل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة تسجيل 68 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 55 حالة محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عددحالات الإصابة في الأردن إلى 2301 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم إجراء 11 ألفًا و875 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 873 ألفًا و 205 فحوصات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة.
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