أبرز المعلومات عن مؤسسة تكافل الخيرية بالسعودية

قامت مؤسسة تكافل الخيرية اليوم بتقديم منح لـ 11840 طالبًا وطالبة جائزة "تفوَّق" التي تقدمها المؤسسة للمتميزين من طلابها وطالباتها سنويًّا في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية في 5,417 مدرسة على مستوى المملكة.

وتهدف هذه المنح إلى تحفيز وتشجيع طلاب وطالبات "تكافل" على رفع مستواهم العلمي واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي؛ إذ يتم تحديدهم بناءً على تقييم المعدل الدراسي عبر نظام نور واختبارات البرنامج الوطني للقياس، وسيتم إرسال رسالة نصية للطالب المستحق للجائزة لمراجعة المدرسة لاستلامها.

ما مؤسسة تكافل الخيرية؟

تعنى مؤسسة تكافل الخيرية بدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًّا ومعنويًا؛ بهدف استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي، ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

تم إنشاء المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًّا ومعنويًّا بهدف استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر. ولقد صدرت الموافقة على نظام المؤسسة الأساسي في شهر رمضان المبارك

من العام 1431هـ وسجلت بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبذلك صارت تكافل مؤسسة خيرية رسمية لها شخصية اعتبارية مستقلة.كما تسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها وتنمية مواردها من خلال برامج شراكة متميزة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وتعتمد المؤسسة على تفعيل التقنية في كل أعمالها ومشاريعها ويشمل ذلك نظام أهلية الاستحقاق الذي يقوم بتحديد المستفيدين بناء على معالجة دقيقة لبيانات الطلاب وأولياء أمورهم والتي يتم جمعها من عدد من الجهات الحكومية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية وغيرها.