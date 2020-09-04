الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية لمركبات المواطنين برام الله

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية، مركبات المواطنين الفلسطينيين العزل قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، مما أدى إلى إصابة ٤ مواطنين من قرية كفر مالك شرق محافظة رام الله، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة وهيلمواطنة حامل.
وممتلكاتهم، تأتي في إطار تكامل الأدوار المفضوح بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وهو تكامل نرى صوره يوميًا من خلال إسناد قوات الاحتلال لتلك الميليشيات وتوفير الحماية لها والمشاركة معها في تنفيذ الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين العُزل، وهو ما يشكل تصريحًا مفتوحًا للمستوطنين لمواصلة استباحة حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أي مساءلة أو محاسبة.
وحملت الوزارة - في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته الخطيرة، مؤكدة أن هجمات المستوطنين المتكررة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين
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