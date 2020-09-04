نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن صربيا ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس لتصبح “أول بلد” اوروبي يحتذي بالولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان بالعبرية” “اشكر لصديقي رئيس صربيا (…) قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها”، موضحا أن هذه العملية ستتم “بحلول تموز 2021”.