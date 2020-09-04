- 1/2
- 2/2
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن صربيا ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس لتصبح “أول بلد” اوروبي يحتذي بالولايات المتحدة.
وقال نتنياهو في بيان بالعبرية” “اشكر لصديقي رئيس صربيا (…) قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها”، موضحا أن هذه العملية ستتم “بحلول تموز 2021”.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.