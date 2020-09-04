حلف الناتو يؤكد أن روسيا المسؤولة عن تسميم “نافالني”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 7:46 مساءً

بعد أن حض الاتحاد الأوروبي موسكو، البارحة الخميس، على التعاون في إطار تحقيق دولي بشأن تسميم زعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات على موسكو.

وأفاد في بيان بأن ”الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لضمان إجراء تحقيق دولي محايد“، مضيفا أنه ”يحتفظ بحق اتّخاذ إجراءات مناسبة تشمل تدابير مقيّدة“.

عقد حلف الشمال الأطلسي اليوم الجمعة اجتماعا استثنائيا أكد فيه أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تم تسميمه.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن دول “الناتو” حثت روسيا على التعاون بشكل كامل مع تحقيق محايد تقوده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تسميم الزعيم المعارض، أليكسي نافالني.

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وطالب ستولنبرغ بتقديم كافة المعلومات عن مادة نوفيتشوك، مشيرا إلى أنه “على موسكو تزويد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالمعلومات الوافية عن تلك المادة السامة”.

وشدد ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، على أن “أي استخدام للأسلحة الكيماوية يكشف عن استهانة تامة بأرواح البشر، ويمثل انتهاكا غير مقبول للمعايير والقواعد الدولية”، حسبما نقلت “رويترز”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أنه “لقد رأينا مرارا وتكرارا قادة معارضة ومنتقدين للنظام الروسي يتعرضون لهجمات وتهديدات لحياتهم، بل وقُتل بعضهم”.

ووصف قضية نافالني بالـ “هجوم على الحقوق الديمقراطية الأساسية” وقال إن أعضاء الحلف سيواصلون التشاور بشأن الحادثة و”النظر في تداعياتها”.

ويذكر أن نافالني أوقف في نهاية تموز العام الماضي في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية يفترض أن تجرى مطلع أيلول المقبل.

وكان نافالني من المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم بسبب أحكام صدرت عليه وأكد أن دوافعها سياسية. ونظم نافالني في السنوات الأخيرة أكبر التظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين لذلك صدرت بحقه أحكام بالسجن لفترات قصيرة.