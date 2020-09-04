كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "للمرة الرابعة".. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، الثلاثاء الماضي، طائرة مساعدات، تحمل 14 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، سيستفيد منها 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19».

وبهذه المناسبة، استقبلت نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس، بالقصر الرئاسي، للتعبير عن شكرها وتقديرها للإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من دعم لبلادها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت إلى حرص كولومبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد نمواً ملحوظاً على الأصعدة كافة. من جهته، قال العويس: «استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم وتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، تم تسيير طائرات مساعدات طبية رابعة، اليوم»، مشيراً إلى أن الدولة سبق أن أرسلت 3 طائرات حملت 26.7 طن من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استفاد منها أكثر من 30 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر.

وأضاف أن «إرسال دولة الإمارات للمساعدات الطبية إلى كولومبيا خلال الـ5 أشهر الماضية، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتها الصحية، خاصة في أوقات الأزمات».

يُذكر أن دولة الإمارات، قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1318 طناً من المساعدات لأكثر من 109 دول، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.