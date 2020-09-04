عاجل.. 1750 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و39 وفاة و1260 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1260 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 68 ألفا و605 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 188,9 صابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 4,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 52 ألفا و483 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1292 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.