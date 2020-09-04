المغرب يوقف فرنسيا في الدار البيضاء متهما بالقتل العمد.. بطلب من “الأنتربول”

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد باستعمال السلاح الناري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المواطن الفرنسي المذكور خلال عملية أمنية بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد باستعمال السلاح الناري في إطار تصفية الحسابات بين شبكات إجرامية في غضون شهر نونبر من السنة المنصرمة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الفرنسي المذكور، بحسب البلاغ، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.