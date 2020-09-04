الراشيدية.. مواطنون وتجار يخرجون للاحتجاج ضد قيود كورونا – صور

خرج العشرات من المواطنين في إقليم الراشيدية، اليوم الجمعة، في مسيرات احتجاجا على القرارات الصادرة عن السلطات المحلية بتشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، القاضية بتقييد حركة التنقل، وإغلاق المحلات التجارية، والمتاجر الكبرى، والمقاهي، وعدة مرافق أخرى، ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم.

ونظم مواطنون، وتجار في كل من الراشيدية، وأرفود، وكلميمة تظاهرات احتجاجية، معبرين فيها عن رفضهم لقرار السلطات بإغلاق المقاهي، والمحلات التجارية، في ساعة السادسة مساءً، وفرض حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.

وطالب المحتجون بتدخل والي الجهة لإعادة النظر في القرارات المتخذة، في حين قرر التجار، والمهنيون في أرفود إقفال محلاتهم بشكل كلي، صباح اليوم، كشكل احتجاجي على قيود كورونا.

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وكانت السلطات في إقليم الراشيدية، بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للأمن، التي اجتمعت لتدارس الوضعية الوبائية، قررت فرض رخصة تنقل استثنائية على الوافدين على الإقليم، والمغادرين منه، ومنع جميع التجمعات.

كما قررت السلطات نفسها، أيضا، إغلاق المقاهي، والمطاعم، وجميع المحالات التجارية، والسويقات، والحدائق العمومية في الساعة الثامنة مساءً، وفتحها في الساعة السابعة صباحا، مع فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى.