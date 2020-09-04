تحتوي على بؤرة من الممرضين ورجال الأمن.. 34 إصابة جديدة بكرونا في مدينة طنجة

سجلت مدينة طنجة، اليوم الجمعة، إصابة 24 شخصا بفيروس كورونا المستجد، أحصيت في مهن حيوية كالصحة، والأمن.

وحسب مصدر مطلع، فإن مصحة الهلال الأحمر أحصت إصابة 7 ممرضين، و3 إصابات مؤكدة في قطاع الأمن الوطني، أحدهم يعمل في دائرة ميناء طنجة المدينة، و24 إصابة المتبقية سجلت في مجموعة من المصانع، ومهن مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن منطقة طنجة المدينة سجلت أكبر عدد من الإصابات، وصلت إلى 15 إصابة مؤكدة، فيما سجلت منطقة مغوغة 8 إصابات مؤكدة، ومنطقة بوخالف 3 إصابات، فيما انفردت منطقتا المرس، والجيراري بإصابة واحدة في كل منهما.